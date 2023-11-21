В 22:45 21.11.2023 Уэльс и Турция начнут матч в группе D квалификации футбольного Евро-2024.

Уэльс — Турция

Последний матч между собой: Турция — Уэльс 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Уэльс»).

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