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    Камерун, Сенегал, Гана и ЮАР не смогли выиграть матчи квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Ганы Сборная Туниса Сборная ЮАР Сборная Камеруна Сборная Сенегала
    Подошел к концу ряд интересных матчей квалификации ЧМ-2026 в африканской зоне.

    Калиду Кулибали (Сенегал)
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    Калиду Кулибали (Сенегал)

    Ботсвана в родных стенах неожиданно переиграла Гвинею со счетом 1:0.

    Квалификация ЧМ-2026. Африка
    Ботсвана — Гвинея — 1:0 (0:0)
    Гол: Сеаканьенг, 79 — 1:0

    Тунис на выезде вырвал победу со счетом 1:0 у Малави благодаря голу Юссефа Мсакни с пенальти.

    Квалификация ЧМ-2026. Африка
    Малави — Тунис — 0:1 (0:0)
    Гол: Мсакни, 88 — с пенальти (0:1)

    Руанда сенсационно на своем поле одолела ЮАР с результатом 2:0.

    Квалификация ЧМ-2026. Африка
    Руанда — ЮАР — 2:0 (2:0)
    Голы: Ншути, 12 — 1:0; Мугиша, 28 — 2:0

    Гана в гостях неожиданно проиграла Коморским островам со счетом 0:1.

    Квалификация ЧМ-2026. Африка
    Коморские острова — Гана — 1:0 (1:0)
    Гол: Маолида, 43 — 1:0

    Ливия и Камерун не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

    Квалификация ЧМ-2026. Африка
    Ливия — Камерун — 1:1 (1:1)
    Голы: Нтчам, 34 — 0:1 — с пенальти — 0:1; Алейян, 43 — 1:1

    И, наконец, Того и Сенегал также поделили очки, так и не сумев поразить ворота друг друга — 0:0.

    Квалификация ЧМ-2026. Африка
    Того — Сенегал — 0:0 (0:0)
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