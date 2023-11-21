Камерун, Сенегал, Гана и ЮАР не смогли выиграть матчи квалификации ЧМ-2026

Калиду Кулибали (Сенегал) Фото: globallookpress.com
Ботсвана в родных стенах неожиданно переиграла Гвинею со счетом 1:0.
Квалификация ЧМ-2026. Африка
Ботсвана — Гвинея — 1:0 (0:0)
Гол: Сеаканьенг, 79 — 1:0
Тунис на выезде вырвал победу со счетом 1:0 у Малави благодаря голу Юссефа Мсакни с пенальти.
Квалификация ЧМ-2026. Африка
Малави — Тунис — 0:1 (0:0)
Гол: Мсакни, 88 — с пенальти (0:1)
Руанда сенсационно на своем поле одолела ЮАР с результатом 2:0.
Квалификация ЧМ-2026. Африка
Руанда — ЮАР — 2:0 (2:0)
Голы: Ншути, 12 — 1:0; Мугиша, 28 — 2:0
Гана в гостях неожиданно проиграла Коморским островам со счетом 0:1.
Квалификация ЧМ-2026. Африка
Коморские острова — Гана — 1:0 (1:0)
Гол: Маолида, 43 — 1:0
Ливия и Камерун не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 1:1.
Квалификация ЧМ-2026. Африка
Ливия — Камерун — 1:1 (1:1)
Голы: Нтчам, 34 — 0:1 — с пенальти — 0:1; Алейян, 43 — 1:1
И, наконец, Того и Сенегал также поделили очки, так и не сумев поразить ворота друг друга — 0:0.
Квалификация ЧМ-2026. Африка
Того — Сенегал — 0:0 (0:0)