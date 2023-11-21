Камерун, Сенегал, Гана и ЮАР не смогли выиграть матчи квалификации ЧМ-2026

Подошел к концу ряд интересных матчей квалификации ЧМ-2026 в африканской зоне.

Ботсвана в родных стенах неожиданно переиграла Гвинею со счетом 1:0.

Квалификация ЧМ-2026. Африка Ботсвана — Гвинея — 1:0 (0:0) Гол: Сеаканьенг, 79 — 1:0

Тунис на выезде вырвал победу со счетом 1:0 у Малави благодаря голу Юссефа Мсакни с пенальти.

Квалификация ЧМ-2026. Африка Малави — Тунис — 0:1 (0:0) Гол: Мсакни, 88 — с пенальти (0:1)

Руанда сенсационно на своем поле одолела ЮАР с результатом 2:0.

Квалификация ЧМ-2026. Африка Руанда — ЮАР — 2:0 (2:0) Голы: Ншути, 12 — 1:0; Мугиша, 28 — 2:0

Гана в гостях неожиданно проиграла Коморским островам со счетом 0:1.

Квалификация ЧМ-2026. Африка Коморские острова — Гана — 1:0 (1:0) Гол: Маолида, 43 — 1:0

Ливия и Камерун не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

Квалификация ЧМ-2026. Африка Ливия — Камерун — 1:1 (1:1) Голы: Нтчам, 34 — 0:1 — с пенальти — 0:1; Алейян, 43 — 1:1

И, наконец, Того и Сенегал также поделили очки, так и не сумев поразить ворота друг друга — 0:0.