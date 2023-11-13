Локателли покинул расположение сборной Италии из-за перелома ребра

Хавбек «Ювентуса»был отозван из сборной Италии из-за перелома ребра.

«Локателли был отозван из состава сборной Италии после того, как тесты, проведённые в национальной команде, выявили перелом ребра с небольшим смещением.

Он будет проводить терапию в Турине в течение нескольких дней, а потом вернётся в строй на основе состояния», — приводит сообщение пресс-службы клуба Calciomercato.

Локателли получил травму в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (2:1).

В текущем сезоне игрок в 12 встречах Серии А забил один гол и сделал один ассист.