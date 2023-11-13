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    Стала известна сумма, за которую «Бавария» продаст Дэвиса

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    Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер огласил стоимость левого защитника клуба Альфонсо Дэвиса для мадридского «Реала», сообщает Goal. Она равна 50 млн евро.

    Альфонсо Дэвис
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    Альфонсо Дэвис

    При сам мюнхенский клуб не очень хочет расставаться со своим одним из ведущих игроков.

    Мадридский «Реал» нацелился на трансфер Альфонсо Дэвиса, так как наставник королевского клуба Карло Анчелотти не очень доволен формой Ферлана Менди, а Фран Гарсия пока не готов играть в основе.

    Агент канадского защитника сообщил, что его клиент готов покинуть «Баварию» раньше окончания контракта, истекающего в 2025 году.

    В текущем сезоне Дэвис провел за «Баварию» 18 игр, отдал три голевые передачи.

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