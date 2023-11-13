Стала известна сумма, за которую «Бавария» продаст Дэвиса

Альфонсо Дэвис Фото: globallookpress.com
При сам мюнхенский клуб не очень хочет расставаться со своим одним из ведущих игроков.
Мадридский «Реал» нацелился на трансфер Альфонсо Дэвиса, так как наставник королевского клуба Карло Анчелотти не очень доволен формой Ферлана Менди, а Фран Гарсия пока не готов играть в основе.
Агент канадского защитника сообщил, что его клиент готов покинуть «Баварию» раньше окончания контракта, истекающего в 2025 году.
В текущем сезоне Дэвис провел за «Баварию» 18 игр, отдал три голевые передачи.