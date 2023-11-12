«Алания» ушла от поражения в меньшинстве, «Нефтехимик» и «Торпедо» поделили очки

Завершились еще две встречи 18-го тура Первой лиги.

В первой игре КАМАЗ на своем поле сыграл с «Аланией» вничью — 1:1.

Первый тайм получился довольно закрытым и не принес забитых мячей. Но на 45-й минуте прямую красную карточку получил опорник «барсов» Заур Тарба.

В численном большинстве КАМАЗ перехватил инициативу и вскоре смог забить гол. Его автором стал Арсений Укомский, для которого он стал первым после перехода из «Спартака» Кострома.

Но «Алания» показала характер и смогла уйти от поражения.

На 83-й минуте ответный гол забил форвард Ислам Машуков.

Футбол. Россия. ФНЛ КамАЗ — Алания 1:0 Гол: 1:0 Ukomskiy A. (51') КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Ильнур Бадртдинов, Руслан Куль, Валентин Пальцев, Дамир Таликин, Fartuna B., Gorelov P., Ratnikov S., Ukomskiy A. Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Алан Багаев, Сослан Качмазов, Давид Шавлохов, Руслан Дауров, Алан Хабалов, Валерий Царукян, Батраз Хадарцев, Ислам Машуков, Gurtsiev B. Предупреждения: Руслан Куль (6'), Алан Хабалов (30'), Батраз Хадарцев (45'), Ильнур Бадртдинов (53') Удаление: Заур Тарба (45')

Теперь у КАМАЗА стало 24 очка, он идет в середине таблицы. «Алания» имеет 31 очко и располагается на пятой позиции.

Второй матч между нижнекамским «Нефтехимиком» и московским «Торпедо» получился менее событийным и закончился нулевой ничьей.

Игра получилась довольно закрытой, с минимумом опасных моментов и вполне закономерно завершилась таким исходом.

После назначения Артема Горлова на пост главного тренера «Торпедо» он никак не может одержать победу.

Футбол. Россия. ФНЛ Нефтехимик — Торпедо 0:0 Нефтехимик: Алексей Бердников, Максим Шоркин, Богдан Зорин, Артём Голубев, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Давид Кокоев, Кирилл Морозов, Максим Петров, Константин Базелюк, Sitdikov M. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Юрий Журавлёв, Иван Енин, Владимир Москвичёв, Игорь Лебеденко, Ираклий Манелов, Илья Стефанович, Gromyko V., Ivankov A., Shevchenko G. Предупреждения: Кирилл Морозов (25'), Ivankov A. (27'), Сергей Бородин (59'), Shevchenko G. (81')

У «Торпедо» стало 23 очка, у команды Кирилла Новиков на три меньше. Оба клуба располагаются в середине турнирной таблицы.