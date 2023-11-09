«Бешикташ» — «Буде-Глимт»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче четвертого тура группового этапа Лиги конференцийдома проигралсо счетом 1:2.

На дубль Фариса Мумбаньи хозяева смогли ответить только одним точным ударом в исполнении Тайфура Бингеля.

Футбол. Лига конференций. Группа D Бешикташ — Будё-Глимт 1:2 Голы: 0:1 Фарис Мумбанья (38'), 0:2 Фарис Мумбанья (49'), 1:2 Тайфур Бингол (64') Бешикташ: Мерт Гюнок, Валентен Розье (Онур Булут, 46'), Эрик Бейи (Даниэль Амарти, 28'), Неджип Уйсал, Бактийор Зайнутдинов (Тайфур Бингол, 53'), Амир Хаджиахметович, Алекс Окслейд-Чемберлен, Жедсон Фернандеш (Салих Учан, 74'), Милот Рашица (Анте Ребич, 53'), Джексон Мулека, Дженк Тосун Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан, Один Бёртуфт, Бреде Мо, Брис Вембангомо (Оскар Капскармо, 87'), Альберт Грёнбек, Патрик Берг, Сондре Фет (Ульрик Салтнес, 71'), Амаль Пеллегрино (Тобиас Гулликсен, 85'), Фарис Мумбанья (Фредрик Шёвольд, 85'), Сондре Сёрли (Нино Жугель, 62') Предупреждения: Неджип Уйсал (47'), Анте Ребич (75'), Тайфур Бингол (80')

«Буде-Глимт» набрал семь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Бешикташа» один пункт и последняя строчка в группе D.