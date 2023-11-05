«Нант» проиграл «Реймсу», «Гавр» с Кузяевым вырвал победу у «Тулузы»

Завершились сразу три матча 11-го тура французской Лиги 1.

В одном из них «Реймс» на выезде одолел «Нант» со счетом 1:0. Автором единственного гола в поединке стал Ито Дзюня.

Футбол. Франция. Лига 1 Нант — Реймс 0:1 Гол: 0:1 Дзюня Ито (75') Нант: Альбан Лафон, Жан-Шарль Кастеллетто, Эрай Джёмерт (Кадер Бамба, 84'), Николя Паллуа, Маркус Коко (Ронаэль Пьер-Габриэль, 78'), Педро Чиривелья, Самуэль Мутуссами, Кентен Мерлен (Жауэн Аджам, 84'), Моузес Саймон, Мостафа Мохамед (Маттис Аблин, 66'), Adson (Игнатиус Кнеп Ганаго, 77') Реймс: Йеванн Диуф, Джош Уилсон-Эсбранд (Тибо де Смет, 73'), Томас Фоке (Максим Бузи, 66'), Юнис Абдельхамид, Джозеф Окуму, Эммануэль Агбаду, Тедди Теума, Амир Ричардсон, Азор Матусива (Мохаммед Дарами, 73'), Амин Салама (Умар Диаките, 66'), Дзюня Ито (Amadou Kone, 88') Предупреждения: Томас Фоке (53'), Максим Бузи (71'), Ронаэль Пьер-Габриэль (90 + 6')

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В параллельной игре «Страсбург» и «Клермон» не смогли выявить сильнейшего. Команды так и не поразили ворота друг друга, сыграв 0:0.

Футбол. Франция. Лига 1 Страсбург — Клермон 0:0 Страсбург: Матц Зельс, Марвен Сеная, Жерзино Ньямси, Лука Перрен, Фредерик Гильберт, Исмаэль Дукуре, Джуниор Мванга, Анжело Габриэл, Дилан Баква (Jeremy Sebas, 45'), Эмануэль Эмегха (Diarra Mouhamadou, 80'), Moise Sahi Dion (Кевин Гамейро, 68') Клермон: Мори Дио, Шейк Умар Конате (Мехди Зеффан, 82'), Нето Боржес, Флоран Ожье, Анди Пельмар, Жоан Гастьен, Максим Гоналон (Йоанн Маньен, 77'), Мухаммед Чам Сарачевич, Шамар Николсон (Грежон Кьэ, 77'), Джим Аллевина (Айман Морер, 90'), Эльбасан Рашани (Билаль Бутобба, 82') Предупреждение: Марвен Сеная (51') Удаление: Марвен Сеная (76')

Календарь и таблица Лиги 1

И, наконец, «Тулуза» пропустила в концовке дважды и проиграла «Гавру» со счетом 1:2. На гол Тийса Даллинги гости ответили точными ударам в исполнении Мохамеда Байо, который оформил дубль.

Россиянин Далер Кузяев провел на поле все 90 минут.