«Реал» по-прежнему заинтересован в подписании Мбаппе

Мадридскийпо-прежнему рассматривает возможность подписания нападающего «Пари Сен-Жермен»

По информации L’Équipe, помимо «Королевского клуба», в переходе 24-летнего француза заинтересован «Ливерпуль».

При этом не исключен вариант, при котором Килиан продлит контракт с «ПСЖ». Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Сообщалось, что Мбаппе склоняется к тому, чтобы покинуть «ПСЖ» следующим летом в статусе свободного агента.

Напомним, летом «ПСЖ» на некоторое время отстранял Мбаппе от первой команды за отказ продлевать контракт с клубом. Позже стороны уладили конфликт, несмотря на то, что игрок до сих пор не дал согласие на подписание нового договора.