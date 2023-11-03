«Реал» по-прежнему заинтересован в подписании Мбаппе

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
По информации L’Équipe, помимо «Королевского клуба», в переходе 24-летнего француза заинтересован «Ливерпуль».
При этом не исключен вариант, при котором Килиан продлит контракт с «ПСЖ». Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.
Сообщалось, что Мбаппе склоняется к тому, чтобы покинуть «ПСЖ» следующим летом в статусе свободного агента.
Напомним, летом «ПСЖ» на некоторое время отстранял Мбаппе от первой команды за отказ продлевать контракт с клубом. Позже стороны уладили конфликт, несмотря на то, что игрок до сих пор не дал согласие на подписание нового договора.