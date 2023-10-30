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    Буланов рассудит «Спартак» и «Краснодар» в Кубке России

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    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах шестого тура группового этапа Кубка России.

    Евгений Буланов
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    Евгений Буланов

    31 октября (вторник)

    «Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Балтика» — «Ахмат»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мартынов.

    1 ноября (среда)

    «Сочи» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Олег Соколов.

    «Локомотив» — «Рубин»: судья — Вера Опейкина, ассистенты судьи — Денис Березнов, Екатерина Курочкина; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Вячеслав Харламов.

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    • «Спартак» — «Краснодар»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Виктор Кулагин.

    2 ноября (четверг)

    ЦСКА — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья — Егор Егоров; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Сергей Французов.

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    • «Ростов» — «Урал»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Лапочкин.

    «Динамо» — «Пари НН»: судья — Ранэль Зияков, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Денис Петров; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Баскаков.

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