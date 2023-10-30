Рубиалес отстранен от футбола на три года за поцелуй футболистки на ЧМ

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF)от футбольной деятельности на три года.

«Рубиалес нарушил статью 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Это дело относится к событиям, произошедшим во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин в августе 2023 года», — говорится в заявлении ФИФА.

После победы женской сборной Испании над Англией (1:0) в финале чемпионата мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. В связи с этим прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса.

Также отмечается, что у экс-президента испанской федерации футбола есть десять дней, чтобы запросить мотивированное решение и подать апелляцию.

Напомним, Эрмосо заявила, что не давала согласия на поцелуй.