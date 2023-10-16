Кержаков рассказал, почему не позвал Быстрова в сербский «Спартак»

Главный тренер «Спартака» из Суботицырассказал, почему в его тренерский штаб не вошел, вместе с которым они играли за «Зенит».

«Взял всех, кого хотел. И Володю Казакова, и Руслана Аджинджала, с которыми мы вместе с Томска. И физиотерапевта Сергея Алексеева.

Рядом должны быть люди, с которыми ты можешь посоветоваться, поспорить, которых ты знаешь и уверен в них. Это правильно. На Кипр их взять, к сожалению, возможности не было. Но никогда не забуду, что они поехали со мной в "Томь" и сделали все, чтобы мне было там комфортно работать. Многие ведь отказывались по разным причинам.

Быстров не захотел из Питера в Сибирь ехать. Пытался ли пригласить его в Сербию? У меня уже есть тренерский штаб», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».