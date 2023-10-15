Нагельсман обозначил цели сборной Германии на Евро-2024

Главный тренер сборной Германиирассказал, какие задачи стоят перед его командой на домашнем чемпионате Европы 2024 года.

«Я думаю, это нормально, когда ты участвуешь в турнире и хочешь его выиграть. Мы хотим выиграть этот турнир, но хорошим результатом, вероятно, будет не только победа — может быть, если мы выйдем в полуфинал, четвертьфинал и покажем блестящий футбол, и вся страна будет гордиться нами, это тоже может быть успехом.

Сейчас это нелегко делать предсказания, но желание выиграть турнир — это нормально для каждой команды», — рассказал Нагельсман в эфире ESPN.

Юлиан Нагельсман возглавил сборную Германии 23 сентября 2023 года, заключив контракт до августа 2024 года, то есть до конца финальной части Евро-2024. На посту главного тренера «бундестим» он сменил Ханса-Дитера Флика.