ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энтони Джошуа и Джозеф Паркер5 боксеров, чья карьера пошла на спад после потери титула
  • 17:19
    • «Автомобилист» одержал волевую победу
  • 16:46
    • «Салават Юлаев» был сильнее минского «Динамо»
  • 15:08
    • «Авангард» одолел «Локомотив» в КХЛ
  • 20:32
    • Нагельсман обозначил цели сборной Германии на Евро-2024
  • 19:57
    • Карпин заявил, что уйдет из «Ростова», если со сборной России снимут бан
    Все новости спорта

    Нагельсман обозначил цели сборной Германии на Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Германии Футбол Германии
    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, какие задачи стоят перед его командой на домашнем чемпионате Европы 2024 года.

    Юлиан Нагельсманн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юлиан Нагельсманн

    «Я думаю, это нормально, когда ты участвуешь в турнире и хочешь его выиграть. Мы хотим выиграть этот турнир, но хорошим результатом, вероятно, будет не только победа — может быть, если мы выйдем в полуфинал, четвертьфинал и покажем блестящий футбол, и вся страна будет гордиться нами, это тоже может быть успехом.

    Сейчас это нелегко делать предсказания, но желание выиграть турнир — это нормально для каждой команды», — рассказал Нагельсман в эфире ESPN.

    Юлиан Нагельсман возглавил сборную Германии 23 сентября 2023 года, заключив контракт до августа 2024 года, то есть до конца финальной части Евро-2024. На посту главного тренера «бундестим» он сменил Ханса-Дитера Флика.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли Норвегия Испанию?
  • Норвегия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Добавит ли Уэльс горечи Хорватии?
  • Уэльс — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Турция и Латвия забьют друг другу
  • Турция — Латвия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 15 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Норвегия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Уэльс — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Турция — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Румыния — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бельгия — Швеция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кения — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры