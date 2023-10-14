Дания — Казахстан: счет матча 3:1, обзор голов

В матче седьмого тура группового этапа квалификации Евро-2024 сборная Дании в родных стенах переиграла команду Казахстана со счетом 3:1.

На голы Йонаса Винда и Роберта Скова, который отметился дублем, гости ответили точным ударом престижа в исполнении Яна Вороговского.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H Дания — Казахстан 3:1 Голы: 1:0 Йонас Винд (36'), 2:0 Роберт Сков (45 + 2'), 3:0 Роберт Сков (48'), 3:1 Ян Вороговский (58') Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Йоаким Мехле, Кристиан Эриксен, Роберт Сков (Расмус Кристенсен, 69'), Йонас Винд (Кристиан Нергор, 83'), Каспер Дольберг (Юссуф Поульсен, 69'), Расмус Хёйлунн (Йеспер Линдстрём, 90'), Pierre-Emile Hojbjerg Казахстан: Игорь Валерьевич Шацкий, Абзал Бейсебеков (Исламбек Куат, 62'), Нуралы Алип, Александр Марочкин, Марат Быстров, Алессандро Д'Аддарио (Islam Chesnokov, 80'), Рамазан Оразов, Тимур Досмагамбетов (Ян Вороговский, 46'), Бактийор Зайнутдинов (Аслан Дарабаев, 75'), Абат Аимбетов (Асхат Тагыберген, 46'), Bagdat Kairov Предупреждения: Андреас Кристенсен (23'), Симон Кьер (27'), Нуралы Алип (86')

Таким образом, Дания набрала 16 очков и вышла на второе место в турнирной таблице группы Н. У Казахстана 12 пунктов и четвертая строчка.