Черчесов рассказал, есть ли у него предложения по работе

Станислав Черчесов Фото: globallookpress.com
Как отдыхаю от работы? Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьей. Учусь, все время надо развиваться, держать руку на пульсе.
Предложения? Есть вопросы, общение. У меня есть определенные принципы, я никогда не уходил с одной работы и сразу начинал другую«, — приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".
Последним местом работы 60-летнего россиянина был "Ференцварош". Черчесов был отправлен в отставку из венгерского клуба 19 июля 2023 года.