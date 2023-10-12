Черчесов рассказал, есть ли у него предложения по работе

Бывший тренер сборной Россииответил на вопрос о поиске нового клуба

Как отдыхаю от работы? Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьей. Учусь, все время надо развиваться, держать руку на пульсе.

Предложения? Есть вопросы, общение. У меня есть определенные принципы, я никогда не уходил с одной работы и сразу начинал другую«, — приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

Последним местом работы 60-летнего россиянина был "Ференцварош". Черчесов был отправлен в отставку из венгерского клуба 19 июля 2023 года.