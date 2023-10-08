«Алавес» — «Бетис»: счет матча 1:1 (1:1), обзор голов

Эктор Бельерин Фото: globallookpress.com
Счет на 32-й минуте открыл полузащитник хозяев Айосе Перес.
Спустя три минуты счет с пенальти сравнял опытный защитник Эктор Бельерин.
Во втором тайме забитых голов не было.
Футбол. Испания. Примера
Алавес — Бетис 1:1
Голы: 0:1 Айосе Перес (32'), 1:1 Эктор Бельерин (автогол) (35') Алавес: Антонио Сивера, Андони Горосабель, Абдель Абкар, Александар Седлар, Хави Лопес (Рубен Дуарте, 86'), Алекс Солас (Ксебер Алькаин, 73'), Кевин Гарсиа (Samuel Omorodion, 77'), Хон Гуриди, Андер Гевара, Янис Хаджи (Карлос Бенавидес, 73'), Луис Риоха (Абде Реббах, 86') Бетис: Клаудио Браво, Абнер Винисиус, Шади Риад, Херман Песселья, Эктор Бельерин, Родриго Эрнандес (Абде Эззальзули, 65'), Иско, Марк Рока (Андрес Гуардадо, 76'), Родригес Гидо (Вилльям Карвалью, 46'), Айосе Перес (Айтор Руйбаль, 89'), Assane Diao (Виллиан Жозе, 76') Предупреждения: Родригес Гидо (34'), Луис Риоха (62'), Абнер Винисиус (71'), Samuel Omorodion (83'), Иско (89')
«Алавес» в следующем туре отправится в гости к «Вильярреалу», а «Бетис» поедет в гости к «Хетафе».