Тен Хаг: Наш менталитет и особенно терпение позволили нам победить

Главный тренерподвел итог матча против(2:1).

«Мактоминей был великолепен. Он был вознаграждён за то, что, выйдя на поле в конце матча, привнёс такой настрой, такую энергию и уверенность, он бился за каждый метр и мяч.

Я очень горжусь командой. Описать это чувство... Я не могу. Но могу сказать, что это прекрасное чувство.

Было много положительных моментов, но когда ты пропускаешь такой гол, ты вселяешь в соперника уверенность. Наш менталитет и особенно терпение позволили нам победить.

Знаю, что нам предстоит еще много работы, но мы можем наслаждаться победой. У нас хорошая команда, у нас отличные игроки», — цитирует тен Хага UtdPlug.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место с 12-ю очками в активе. «Брентфорд» — на 14-й позиции (7).