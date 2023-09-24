Клопп: Во втором тайме мы доставили проблемы «Вест Хэму»

Главный тренервысказался о матче против(3:1).

«Да, как и ожидалось, эта игра оказалась трудной. В первом тайме у нас были очень хорошие моменты, но нам не хватило контроля над ними. Но я думаю, что мы хорошо играли на разных отрезках матча. Когда они забили, я не был очень удивлен. Нам надо было лучше защищаться, это понятно. Но самое главное — необходимо полностью оставаться в игре, что мы и сделали во втором тайме. Мы гораздо лучше контролировали ситуацию, бросили им достойный вызов, доставили проблемы и забили отличные голы», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» набрал 16 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Вест Хэма» десять пунктов и седьмая позиция.