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    Клопп: Во втором тайме мы доставили проблемы «Вест Хэму»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о матче против «Вест Хэма» (3:1).

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Да, как и ожидалось, эта игра оказалась трудной. В первом тайме у нас были очень хорошие моменты, но нам не хватило контроля над ними. Но я думаю, что мы хорошо играли на разных отрезках матча. Когда они забили, я не был очень удивлен. Нам надо было лучше защищаться, это понятно. Но самое главное — необходимо полностью оставаться в игре, что мы и сделали во втором тайме. Мы гораздо лучше контролировали ситуацию, бросили им достойный вызов, доставили проблемы и забили отличные голы», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

    «Ливерпуль» набрал 16 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Вест Хэма» десять пунктов и седьмая позиция.

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