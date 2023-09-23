Экс-игрок «Зенита»: В Саудовскую Аравию едут за деньгами, не надо рассказывать, что дело в спортивном проекте

Полузащитник мадридского «Атлетико»уверен, что футболисты массово переезжают в Саудовскую Аравию из-за денег.

«Я недавно общался с Карраско, он звонил мне по поводу травмы Лемара. У него все очень хорошо, он счастлив.

У каждого свой путь. Я не стану говорить, что уехать в Саудовскую Аравию было плохой идеей, потому что я сам в 27 отправился в Китай. Как по мне, Янник поступил правильно.

В Китае я получил опыт, который останется со мной навсегда. Но, конечно, мы едем в такие страны из-за денег.

Не нужно выкручиваться и говорить, что дело в спортивном проекте. Такова правда, и Янник поступил именно так. Я это нормально воспринимаю», — приводит слова экс-игрока «Зенита» испанское издание Marca.

С 2017 по 2018 год Витсель играл в Китае за «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Напомним, Янник Феррейра Карраско в августе перешел из «Атлетико» в «Аль-Шабаб».