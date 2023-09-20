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    «Реал» вырвал победу у «Униона» в добавленное время

    «Реал» — «Унион»: счет матча 1:0 (0:0), обзор голов

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    Мадридский «Реал» с большим трудом обыграл немецкий «Унион» со счетом 1:0. Единственный мяч забил английский полузащитник Джуд Беллингем на 90+4 минуте.

    Джум Беллингем
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    Джум Беллингем

    Игра проходила при подавляющем преимуществе «сливочных», но забить им удалось лишь на исходе времени матча. Беллингем оказался самым расторопным и с близкого расстояния поразил ворота из пределов штрафной.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C
    Реал Мадрид — Унион 1:0
    Гол: 1:0 Джуд Беллингхэм (90 + 4') Реал Мадрид: Кепа Аррисабалага, Лукас Васкес, Антонио Рюдигер, Начо, Давид Алаба, Лука Модрич (Браим Диас, 81'), Орельен Чуаэми (Федерико Вальверде, 66'), Эдуардо Камавинжа (Тони Кроос, 66'), Джуд Беллингхэм, Родриго, Хоселу Унион: Кевин Бехренс (Кевин Фолланд, 66'), Шеральдо Бекер (Датро Давид Фофана, 81'), Робин Гозенс, Аисса Лайдуни (Бренден Ааронсон, 66'), Алекс Краль, Лука Тусар (Алёша Кемляйн, 84'), Йосип Юранович, Диогу Лейте, Данило Дуки, Леонардо Бонуччи (Пауль Еккель, 80'), Фредерик Реннов Предупреждения: Лука Тусар (1'), Орельен Чуаэми (37')

    В следующем туре «Реал» отправится на выезд к «Наполи», а «Унион» в Берлине будет принимать португальскую «Брагу».

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