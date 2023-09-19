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    Чернов поделился впечатлениями после победы в матче «Пари НН» — «Спартак»

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что играть при полных трибунах — это непередаваемые ощущения. «Спартак» обыграл «Пари НН» в рамках группового этапа Кубка России со счетом 3:0.

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    «Сейчас у нас будет тяжёлый календарь. Надо хорошо всё пройти. Желательно сыграть как в кубковом матче с "Пари НН" (3:0).

    Игру посетили 32 тысячи болельщиков? На "Спартаке" всегда такой ажиотаж. Плюс, по себе знаю, в Самару и Екатеринбург приезжает "Спартак", все люди сразу начинают болеть за него.

    Понимаешь, что что‑то не то делаешь (смеётся). Приятно, что народ ходит, при более тёплой погоде можно было собрать и полный стадион. При полных трибунах играть очень круто, непередаваемые ощущения.

    Особенно тем людям, которые редко выходят на поле. При болельщиках сразу какой‑то прилив чувствуешь, это лучше, чем полупустые трибуны, — приводит слова Чернова "Матч ТВ".

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