Пиоли о разгромном поражении «Милана»: Моя команда зрелая и сможет проанализировать, что пошло не так

Главный тренервысказался о крупном поражении команды в матче Серии А с(1:5).

«Мы пропускали голы в те моменты, когда казалось, что мы сможем вернуть игру в нужное русло. Второй гол был особенно разрушительным, поскольку мы неправильно сделали пас и отдали мяч сопернику.

Обидно проигрывать в дерби, особенно с таким разгромным счётом, но мы были в игре до третьего гола. Временами "Интер", конечно, был умнее и острее нас в решающие моменты. Мы явно можем работать лучше и будем работать над тем, чтобы лучше понимать эти ситуации. Вполне естественно, что в начале сезона с таким количеством изменений у нас могут возникнуть некоторые трудности.

Главное сейчас — подготовиться к Лиге чемпионов. Моя команда зрелая и сможет проанализировать, что пошло не так, чтобы во вторник мы могли добиться большего. Это только начало сезона, и у нас есть всё необходимое, чтобы быть конкурентоспособными», — приводит слова Пиоли Football Italia.

После поражения в матче с «Интером» «Милан» занимает 3-е место в таблице Серии А (9 очков). В следующей встрече «россонери» встретится с «Ньюкаслом» 19-го сентября в рамках группового этапа Лиги чемпионов.