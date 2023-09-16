«Интер» — «Милан»: счет матча 5:1, обзор голов

В матче четвертого тура чемпионата Италиив родных стенах переигралсо счетом 5:1.

На дубль Генриха Мхитаряна, а также голы Маркуса Тюрама, Хакана Чалханоглу и Давида Фраттези гости ответили единственным точным ударом Рафаэля Леау.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Милан 5:1 Голы: 1:0 Генрих Мхитарян (5'), 2:0 Марку Тюрам (38'), 2:1 Рафаэл Леау (57'), 3:1 Генрих Мхитарян (69'), 4:1 Хакан Чалханоглу (пенальти) (79'), 5:1 Давиде Фраттези (90 + 3') Интер: Ян Зоммер, Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 74'), Дензел Дюмфрис, Николо Барелла (Давиде Фраттези, 64'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 81'), Генрих Мхитарян, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 64'), Марку Тюрам (Марко Арнаутович, 64'), Лаутаро Мартинес Милан: Рафаэл Леау, Оливье Жиру (Ноа Окафор, 77'), Кристиан Пулишич (Самуэль Чуквезе, 56'), Тейьяни Рейндерс (Лука Йович, 77'), Раде Крунич, Рубен Лофтус-Чик (Юнус Муса, 86'), Тео Эрнандес, Малик Тшау, Симон Кьер, Давиде Калабрия (Алессандро Флоренци, 77'), Мик Меньян Предупреждения: Малик Тшау (24'), Тео Эрнандес (61'), Хакан Чалханоглу (72'), Давиде Фраттези (90 + 4')

Календарь и таблица Серии А

Победа позволила «Интеру» набрать 12 очков и подняться на первое место в турнирной таблице. У «Милана» девять пунктов и третья строчка.