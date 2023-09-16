ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»Камбэк на «Молинью». Три ассиста Салаха помогли «Ливерпулю» снять проклятье «обеденных матчей»
  • 21:01
    • «Спартак» в компенсированное время вырвал победу у «Сочи»
  • 20:53
    • «Интер» разгромил «Милан», Мхитарян сделал дубль
  • 20:12
    • Голы Роналду и Мане помогли «Аль-Насру» победить «Аль-Раед»
  • 19:38
    • «Ак Барс» нанес «Торпедо» первое поражение в сезоне
  • 19:29
    • ЦСКА в овертайме дожал «Спартак»
    Все новости спорта

    «Интер» разгромил «Милан», Мхитарян сделал дубль

    «Интер» — «Милан»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Милан
    В матче четвертого тура чемпионата Италии «Интер» в родных стенах переиграл «Милан» со счетом 5:1.

    Генрих Мхитарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Генрих Мхитарян

    На дубль Генриха Мхитаряна, а также голы Маркуса Тюрама, Хакана Чалханоглу и Давида Фраттези гости ответили единственным точным ударом Рафаэля Леау.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Милан 5:1
    Голы: 1:0 Генрих Мхитарян (5'), 2:0 Марку Тюрам (38'), 2:1 Рафаэл Леау (57'), 3:1 Генрих Мхитарян (69'), 4:1 Хакан Чалханоглу (пенальти) (79'), 5:1 Давиде Фраттези (90 + 3') Интер: Ян Зоммер, Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 74'), Дензел Дюмфрис, Николо Барелла (Давиде Фраттези, 64'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 81'), Генрих Мхитарян, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 64'), Марку Тюрам (Марко Арнаутович, 64'), Лаутаро Мартинес Милан: Рафаэл Леау, Оливье Жиру (Ноа Окафор, 77'), Кристиан Пулишич (Самуэль Чуквезе, 56'), Тейьяни Рейндерс (Лука Йович, 77'), Раде Крунич, Рубен Лофтус-Чик (Юнус Муса, 86'), Тео Эрнандес, Малик Тшау, Симон Кьер, Давиде Калабрия (Алессандро Флоренци, 77'), Мик Меньян Предупреждения: Малик Тшау (24'), Тео Эрнандес (61'), Хакан Чалханоглу (72'), Давиде Фраттези (90 + 4')

    Календарь и таблица Серии А

    Победа позволила «Интеру» набрать 12 очков и подняться на первое место в турнирной таблице. У «Милана» девять пунктов и третья строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Калининграде будут забивать
  • «Балтика» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Барселона» и «Бетис» забьют друг другу
  • «Барселона» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Команда Захаряна отберет очки у «Реала»?
  • «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.02
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Завтра в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Балтика — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры