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    «Нант» одолел «Монпелье», «Брест» переиграл «Реймс»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Клермон Нант Брест Реймс Страсбург Монпелье
    Завершились сразу три поединка пятого тура французской Лиги 1.

    «Нант»
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    «Нант»

    В одном из них «Нант» на выезде переиграл «Клермон» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Мозес Симон.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Клермон — Нант 0:1
    Гол: 0:1 Моузес Саймон (48') Клермон: Мори Дио, Алиду Сейду, Анди Пельмар, Максимилиано Кофрие, Мехди Зеффан (Джим Аллевина, 62'), Максим Гоналон (Хабиб Кейта, 70'), Жоан Гастьен (Йоанн Маньен, 62'), Нето Боржес, Мухаммед Чам Сарачевич, Эльбасан Рашани (Айман Морер, 83'), Грежон Кьэ (Шамар Николсон, 62') Нант: Игнатиус Кнеп Ганаго (Мостафа Мохамед, 36'), Моузес Саймон, Флоран Молле (Маркус Коко, 80'), Маркос Маркиньос (Жан-Кевин Дюверн, 58'), Дуглас, Педро Чиривелья, Кентен Мерлен (Николя Паллуа, 80'), Жан-Шарль Кастеллетто, Эрай Джёмерт, Ронаэль Пьер-Габриэль, Реми Дескамп Предупреждения: Флоран Молле (74'), Максимилиано Кофрие (82'), Хабиб Кейта (88'), Эрай Джёмерт (90 + 4')

    Все прогнозы на Лигу 1

    В параллельной игре «Брест» в гостях оказался сильнее «Реймса» со счетом 2:1. На гол Амира Ричардсона гости ответили точными ударами Махди Камары и Пьер Леес-Мелу.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Реймс — Брест 1:2
    Голы: 1:0 Амир Ричардсон (19'), 1:1 Махди Камара (50'), 1:2 Пьерр Лис-Мелу (56') Реймс: Йеванн Диуф, Томас Фоке (Амин Салама, 77'), Эммануэль Агбаду, Юнис Абдельхамид, Тибо де Смет, Азор Матусива (Валентен Атангана-Эдоа, 60'), Амир Ричардсон (Маршал Манетси, 60'), Тедди Теума, Дзюня Ито, Умар Диаките (Мохаммед Дарами, 60'), Кейто Накамура (Мамаду Диахон, 77') Брест: Мартин Сатриано (Стив Мунье, 66'), Жереми ле Дуарон (Билал Браими, 66'), Махди Камара (Adrien Lebeau, 77'), Ромен дель Кастильо (Ашраф Дари, 90'), Уго Маньетти (Жонас Мартен, 66'), Пьерр Лис-Мелу, Брэдли Локо, Лилиан Брассье, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Марко Бизот Предупреждения: Кенни Лала (18'), Азор Матусива (22'), Уго Маньетти (36'), Eric Roy (45 + 3'), Тибо де Смет (52'), Стив Мунье (88'), Марко Бизот (90 + 2')

    Календарь и таблица Лиги 1

    И, наконец, «Страсбург» и «Монпелье» сыграли вничью 2:2. В первом тайме дважды забили гости, во второй тайме — дважды хозяева.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Страсбург — Монпелье 2:2
    Голы: 0:1 Вахби Хазри (35'), 0:2 Арно Норден (40'), 1:2 Бенжамен Леком (автогол) (63'), 2:2 Лебо Мотиба (69') Страсбург: Матц Зельс, Фредерик Гильберт (Марвен Сеная, 46'), Лука Перрен, Жерзино Ньямси, Томас Делаин (Абакар Силла, 81'), Исмаэль Дукуре, Ибраима Сиссоко, Diarra Mouhamadou (Дилан Баква, 46'), Анжело Габриэл, Moise Sahi Dion (Эмануэль Эмегха, 60'), Кевин Гамейро (Лебо Мотиба, 60') Монпелье: Акор Адамс (Кельвин Йебоа, 70'), Вахби Хазри (Халил Файад, 70'), Тежи Саванье (Саша Делайе, 90'), Арно Норден, Жорис Шотар, Жордан Ферри (Лео Леруа, 84'), Иссиага Силла, Кики, Бечир Омерагич, Фалайе Сако, Бенжамен Леком Предупреждения: Томас Делаин (11'), Акор Адамс (28'), Иссиага Силла (45 + 1'), Фредерик Гильберт (45 + 6'), Арно Норден (46'), Тежи Саванье (58'), Дилан Баква (76'), Лео Леруа (86'), Жорис Шотар (88'), Патрик де Оливейра (90 + 6'), Эмануэль Эмегха (90 + 8')
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