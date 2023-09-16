«Сельта» — «Мальорка»: счет матча 0:1, обзор гола

«Мальорка» Фото: globallookpress.com
Судьба поединка решилась на 85-й минуте, когда точный удар Ведата Мурики с передачи Даниэля Родригеса принес три очка гостям.
Футбол. Испания. Примера
Сельта — Мальорка 0:0
Гол: 0:1 Ведат Мурики (86') Сельта: Иван Вильяр, Оскар Мингуэза, Унай Нуньес, Карл Старфельт, Карлос Домингес, Михайло Ристич, Яго Аспас, Франсиско Пейнадо, Лукас де ла Торре (Уго Сотело, 77'), Жонатан Бамба, Йёрген Странн Ларсен (Анастасиос Дувикас, 67') Мальорка: Ведат Мурики, Серхи Дардер, Саму Кошта, Мануэль Морланес (Кайл Ларин, 77'), Дани Родригес, Тони Лато, Сибе ван дер Хейден, Матия Настасич, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Предраг Райкович Предупреждения: Лукас де ла Торре (9'), Матия Настасич (14'), Дани Родригес (87')
Календарь и таблица испанской Примеры
Победа позволила «Мальорке» набрать пять очков и подняться на тринадцатое место в турнирной таблице. У «Сельты» четыре пункта и четырнадцатая строчка.