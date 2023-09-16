ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»Камбэк на «Молинью». Три ассиста Салаха помогли «Ливерпулю» снять проклятье «обеденных матчей»
  • 21:01
    • «Спартак» в компенсированное время вырвал победу у «Сочи»
  • 20:53
    • «Интер» разгромил «Милан», Мхитарян сделал дубль
  • 20:12
    • Голы Роналду и Мане помогли «Аль-Насру» победить «Аль-Раед»
  • 19:38
    • «Ак Барс» нанес «Торпедо» первое поражение в сезоне
  • 19:29
    • ЦСКА в овертайме дожал «Спартак»
    Все новости спорта

    «Мальорка» взяла верх над «Сельтой»

    «Сельта» — «Мальорка»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Сельта Мальорка
    В матче пятого тура чемпионата Испании «Мальорка» на выезде смогла сломить сопротивление «Сельты» со счетом 1:0.

    «Мальорка»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Мальорка»

    Судьба поединка решилась на 85-й минуте, когда точный удар Ведата Мурики с передачи Даниэля Родригеса принес три очка гостям.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Мальорка 0:0
    Гол: 0:1 Ведат Мурики (86') Сельта: Иван Вильяр, Оскар Мингуэза, Унай Нуньес, Карл Старфельт, Карлос Домингес, Михайло Ристич, Яго Аспас, Франсиско Пейнадо, Лукас де ла Торре (Уго Сотело, 77'), Жонатан Бамба, Йёрген Странн Ларсен (Анастасиос Дувикас, 67') Мальорка: Ведат Мурики, Серхи Дардер, Саму Кошта, Мануэль Морланес (Кайл Ларин, 77'), Дани Родригес, Тони Лато, Сибе ван дер Хейден, Матия Настасич, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Предраг Райкович Предупреждения: Лукас де ла Торре (9'), Матия Настасич (14'), Дани Родригес (87')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Победа позволила «Мальорке» набрать пять очков и подняться на тринадцатое место в турнирной таблице. У «Сельты» четыре пункта и четырнадцатая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Калининграде будут забивать
  • «Балтика» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Барселона» и «Бетис» забьют друг другу
  • «Барселона» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Команда Захаряна отберет очки у «Реала»?
  • «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.02
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Завтра в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Балтика — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры