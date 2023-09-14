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    Семак: «Зениту» выгоднее взять игрока уровня Клаудиньо, чем Захаряна или Сперцяна

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему санкт-петербургский клуб не покупает топовых футболистов из РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Можно сделать чемпионский состав из одних россиян, но это очень дорого.

    Возьмем игрока уровня сборной России. Если "Зенит" обращается в клуб, где этот футболист играет, то за него просят 20 млн евро и выше.

    Когда Марио Фернандеса хотели пригласить три года назад, за него просили 30-35 млн. Для сравнения, мы Дугласа за 12 млн взяли из "Гамбурга".

    Разница в зарплатах тоже существенная. С экономической точки зрения выгоднее взять, например, игрока уровня Клаудиньо, чем Захаряна или Сперцяна, которые будут для нас дороже бразильца.

    Мы ждем, когда игроки из академии будут лидерами в основной команде. Кто-то сейчас в арендах, кто-то ушел в другие клубы, кто-то, как Дима Васильев, играет в "Зените". И играет неплохо. Надеюсь, дальше будет еще лучше.

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    • Лимит — достаточно сложная история, которая тем или иным способом ставит игроков в неравные условия. Когда ты ставишь более слабого игрока, потому что у него другой паспорт, это уже неспортивный принцип.

    Иностранные игроки не мешают развитию наших футболистов. Чем меньше будет лимитирующих вопросов, тем лучше. В честной борьбе нужно выигрывать конкуренцию, неважно, у кого какой паспорт.

    Иностранцы также помогают развиваться россиянам. Коваленко, например, хочет играть, как Вендел. Он видит, как тот играет и работает с мячом.

    Марио Фернандес — пример профессионализма. Первый приезжает, последний уезжает. Любое упражнение выполняет на 100%. Или, образно, говоришь Диме Васильеву: "Посмотри, как Сантос выполняет это упражнение и посмотри, как ты". Покажешь молодому видео, как бразилец полностью выполняет задания, а он делает его, пока смотрит тренер», — приводит слова Семака «СБГ Мысли Вслух».

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