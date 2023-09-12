Изидор: Санкт-Петербург безопаснее Москвы. Моей семье было не слишком комфортно пару месяцев

Вильсон Изидор Фото: twitter.com/zenit_spb
«В первую очередь — мне очень нравится в России. Было пару месяцев, когда было не слишком комфортно для меня и моей семьи. Поэтому мы приняли решение отправиться куда‑то подальше от Москвы.
Санкт‑Петербург более безопасный, и мы сказали себе да, почему бы и нет.
Причем не стоит ограничиваться несколькими месяцами аренды», — приводит слова французского футболиста «Матч ТВ».
Изидор в этом сезоне будет выступать за «Зенит» на правах аренды. Следующим летом санкт-петербургский клуб сможет выкупить права на 22-летнего нападающего.