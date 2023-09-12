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    Изидор: Санкт-Петербург безопаснее Москвы. Моей семье было не слишком комфортно пару месяцев

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    Нападающий Вильсон Изидор назвал одну из причин перехода из «Локомотива» в «Зенит».

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    «В первую очередь — мне очень нравится в России. Было пару месяцев, когда было не слишком комфортно для меня и моей семьи. Поэтому мы приняли решение отправиться куда‑то подальше от Москвы.

    Санкт‑Петербург более безопасный, и мы сказали себе да, почему бы и нет.

    Причем не стоит ограничиваться несколькими месяцами аренды», — приводит слова французского футболиста «Матч ТВ».

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    • Изидор в этом сезоне будет выступать за «Зенит» на правах аренды. Следующим летом санкт-петербургский клуб сможет выкупить права на 22-летнего нападающего.

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