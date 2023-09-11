Билялетдинов раскритиковал переход Изидора в «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Эвертона»прокомментировал переход нападающегоиз

Изидор планировал покинуть Россию, но в итоге решил продолжить карьеру в «Зените». Француз перешел в санкт-петербургский клуб на правах аренды.

«Если не хочет играть роль второго форварда, запасного в каких‑то матчах, то надо отпускать.

А вот вторую ситуацию не понимаю. Зачем нужно всегда говорить: "Я мечтаю уехать в Европу, хочу себя там попробовать". А потом в итоге остаться в нашей лиге у конкурента.

Но держать немотивированного футболиста в любом случае смысла нет», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».