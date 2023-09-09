Нагорных: После ухода Изидора «Локомотив» не станет слабее

Председатель совета директоров московского «Локомотива»отметил, что команда не станет слабее из-за потери форварда

«Уход Изидора ни в коем случае не означает, что команда станет слабее.

На сегодня в "Локомотиве" собраны сильные мотивированные футболисты, уважающие друг друга, болельщиков и клуб. Этот состав способен решать поставленные на сезон задачи. В то же время мы продолжаем вести работу по поиску игроков, которые реально точечно усилят команду», — цитирует Нагорных «Чемпионат».

Сегодня, 9 сентября, Изидор перешел в «Зенит» из московского «Локомотива» на правах аренды.