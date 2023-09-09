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    Нагорных: После ухода Изидора «Локомотив» не станет слабее

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    Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных отметил, что команда не станет слабее из-за потери форварда Вильсона Изидора.

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    «Уход Изидора ни в коем случае не означает, что команда станет слабее.

    На сегодня в "Локомотиве" собраны сильные мотивированные футболисты, уважающие друг друга, болельщиков и клуб. Этот состав способен решать поставленные на сезон задачи. В то же время мы продолжаем вести работу по поиску игроков, которые реально точечно усилят команду», — цитирует Нагорных «Чемпионат».

    Сегодня, 9 сентября, Изидор перешел в «Зенит» из московского «Локомотива» на правах аренды.

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