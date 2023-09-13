Мюллер: Не стоит переоценивать победу над Францией

Нападающий сборной Германиивысказался о победе над Францией (2:1) в товарищеском матче.

«Знали, что нам придется много бегать. Франция — команда, создающая впечатление, что с ней можно играть, они иногда отдают мяч сопернику намеренно.

Наш быстрый гол пошел нам на пользу. Мы знали, что нам предстоит многое сделать. Эта негативная серия далась нам нелегко, расставание в конце недели с Ханси Фликом было сумасшедшим.

Мы также должны поздравить Руди Феллера, Ханнеса Вольфа и Сандро Вагнера. Мы были вознаграждены в нужное время. Приятно, когда побеждаешь Францию. Но не стоит переоценивать этот матч, впереди у нас еще долгий путь. Это был небольшой момент эмоционального освобождения», — цитирует Мюллера L'Equipe.

Сборная Германии прервала свою безвыигрышную серию, состоящую из пяти матчей.