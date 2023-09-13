ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Катар — РоссияВымученная ничья. Сборной России в Катаре хватило лишь на 20 минут
  • 07:17
    • Сборная Бразилии минимально выиграла у Перу в отборе ЧМ-2026
  • 23:58
    • Германия обыграла сборную Франции в рамках товарищеского поединка
  • 23:46
    • Италия минимально одолела Украину в квалификации Евро-2024
  • 23:44
    • Испания забила 6 голов Кипру, а Норвегия одержала победу над Грузией в квалификации Евро-2024
  • 23:41
    • Бельгия разгромила Эстонию, а Австрия одержала победу над Швецией в отборе на Евро-2024
    Все новости спорта

    Мюллер: Не стоит переоценивать победу над Францией

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Германии Футбол Германии Сборная Франции Футбол Франции
    Нападающий сборной Германии Томас Мюллер высказался о победе над Францией (2:1) в товарищеском матче.

    Томас Мюллер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Мюллер

    «Знали, что нам придется много бегать. Франция — команда, создающая впечатление, что с ней можно играть, они иногда отдают мяч сопернику намеренно.

    Наш быстрый гол пошел нам на пользу. Мы знали, что нам предстоит многое сделать. Эта негативная серия далась нам нелегко, расставание в конце недели с Ханси Фликом было сумасшедшим.

    Мы также должны поздравить Руди Феллера, Ханнеса Вольфа и Сандро Вагнера. Мы были вознаграждены в нужное время. Приятно, когда побеждаешь Францию. Но не стоит переоценивать этот матч, впереди у нас еще долгий путь. Это был небольшой момент эмоционального освобождения», — цитирует Мюллера L'Equipe.

    Сборная Германии прервала свою безвыигрышную серию, состоящую из пяти матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто заберет два очка в столичном дерби?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Уфимцы утонут в «Волге»
  • «Волга» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Северсталь» готовится еще раз крупно обыграть «Сочи»
  • «Северсталь» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Волга — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.54
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Завтра в 20:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аль-Охдуд — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры