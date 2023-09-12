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    Италия — Украина. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 6-го тура отборочного турнира Евро-2024 между сборными Италии и Украины

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    Сегодня в 21:45 по московскому времени сборная Италии в Милане сыграет против сборной Украины. За ходом матча 6-го тура квалификации к чемпионату Европы 2024 года приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Италия

    Сборная Италии провела 3 матча в отборочном цикле и набрала в них 4 очка. Сейчас действующие чемпионы Европы идут на 3-м месте и отстают от Украины на 3 балла, сыграв при этом на одну встречу меньше.

    В середине августа сборную Италии покинул главный тренер Роберто Манчини, который впоследствии возглавил национальную команду Саудовской Аравии. На место нового наставника был назначен Лучано Спаллетти, выигравший в прошлом сезоне «скудетто» вместе с «Наполи».

    Первые два тура во главе с Манчини принесли итальянцам 3 очка. После поражения на старте от сборной Англии дома (1:2), «Скуадра Адзурра» не без труда обыграла на выезде Мальту (2:0).

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    Дебют Лучано Спаллетти в итальянской сборной стал не самым удачным. В матче 5-го тура действующие чемпионы Европы сыграли вничью в Скопье со сборной Северной Македонии (1:1).

    Украина

    Сборная Украины после 4-х матчей записала в свой актив 7 очков и на данный момент идет на втором месте в турнирной таблице. Разница забитых и пропущенных мячей «желто-синих» составляет 5:5.

    В крайнем туре подопечные Сергея Реброва добыли одно очко в номинально домашнем матче против сборной Англии (1:1). На гол Зинченко на 26-й минуте гости ответили точным ударом Уокера перед перерывом.

    Таким образом, украинцы третий тур подряд набирают очки в свою копилку. До этого они с минимальным счетом переиграли Мальту (1:0) и одержали волевую победу над Северной Македонией (3:2). В первом же туре сборная Украины проиграла англичанам на «Уэмбли» со счетом 0:2.

    Личные встречи

    Команды сыграли между собой 8 матчей во всех турнирах, включая товарищеские встречи. Сборная Италии праздновала победу в 6-ти случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Италия — Украина с коэффициентом 2.10.

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