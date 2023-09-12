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    Италия минимально одолела Украину в квалификации Евро-2024

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    Подошли к концу матчи шестого тура группового этапа квалификации Евро-2024 в группе С.

    Сборная Италии
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    Сборная Италии

    Сборная Италии в родных стенах сломила сопротивление команды Украины со счетом 2:1.

    На дубль Давида Фраттези гости ответили точным ударом Андрея Ярмоленко.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C
    Италия — Украина 2:1
    Голы: 1:0 Давиде Фраттези (12'), 2:0 Давиде Фраттези (29'), 2:1 Андрей Ярмоленко (41') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Джорджио Скальвини, Алессандро Бастони, Федерико Димарко (Кристиано Бираги, 58'), Давиде Фраттези, Мануэль Локателли, Николо Барелла (Бриан Кристанте, 84'), Николо Дзаньоло (Риккардо Орсолини, 72'), Джакомо Распадори (Mateo Retegui, 72'), Маттиа Цаканьи (Вильфред Ньонто, 58') Украина: Артем Довбик (Роман Яремчук, 58'), Виктор Цыганков (Vladyslav Vanat, 75'), Георгий Судаков, Андрей Ярмоленко (Михаил Мудрик, 58'), Александр Зинченко (Виталий Буяльский, 75'), Тарас Степаненко (Сергей Сидорчук, 84'), Виталий Миколенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Ефим Конопля, Георгий Бущан Предупреждения: Виталий Миколенко (38'), Ефим Конопля (62'), Тарас Степаненко (76'), Илья Забарный (78')

    В параллельной игре сборная Северной Македонии на выезде взяла верх над командой Мальты с результатом 2:0.

    Голами отметились Элиф Элмас и Йован Манев.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C
    Мальта — Северная Македония 0:2
    Голы: 0:1 Элиф Элмас (5'), 0:2 Йован Манев (41') Мальта: Анри Бонелло, Стив Борг, Энрико Пепе, Зак Мускат, Джозеф Мбонг (Кейн Аттард, 46'), Мэттью Гийомье (Brandon Paiber, 89'), Бьорн Кристенсен (Yannick Yankam, 46'), Райан Камензули, Тедди Теума, Джоди Джонс (Люк Монтебелло, 46'), Кириан Нвоко (Пол Мбонг, 72') Северная Македония: Элиф Элмас, Bojan Miovski (Милан Ристовски, 90'), Энис Барди, Эгзиян Алиоски, Яни Атанасов (Агон Элези, 76'), Isnik Alimi, Боян Димоски (Стефан Ашковски, 85'), Висар Муслиу, Джоко Зайков (Nikola Serafimov, 77'), Йован Манев, Дамьян Шишковски Предупреждения: Тедди Теума (27'), Стив Борг (39'), Райан Камензули (67'), Дамьян Шишковски (85'), Висар Муслиу (88')

    Итальянцы с 7 очками занимают 2-е место в турнирной таблице. Украинцы набрали 7 пунктов и располагаются на 3-й позиции. Македонцы идут на 3-й строчке в таблице своей группы (7 баллов), Мальта занимает последнее место (0 очков).

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