начнут матч в 21:45 в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года в группе J, 11.09.2023.

Последний матч между собой: Люксембург — Португалия 0:6 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Португалия» — «Люксембург». Коэффициент ставки — 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Португалия»).

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