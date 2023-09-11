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    Бительо подтвердил информацию об интересе со стороны «Динамо»

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    Полузащитник «Гремио» Бительо подтвердил, что у него есть предложение от московского «Динамо».

    Бительо
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    Бительо

    «Есть предложение, но я оставляю это своему агенту. Он знает, чего я хочу. Я сосредоточен здесь. Провожу хорошие дни тренировок, и, когда вернусь, я во всем разберусь.

    Есть такая возможность (играть за "Динамо" — прим.). Сейчас еще нет ничего определенного. Давайте посмотрим, что произойдет», — приводит слова 23-летнего футболиста журналист Фабио Алейшо.

    Ранее сообщалось, что «Гремио» готов продать Бительо за 10 миллионов евро.

    В текущем сезоне Бительо провел за «Гремил» 42 матча, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

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