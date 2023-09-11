Бительо подтвердил информацию об интересе со стороны «Динамо»

Полузащитник «Гремио»подтвердил, что у него есть предложение от московского

«Есть предложение, но я оставляю это своему агенту. Он знает, чего я хочу. Я сосредоточен здесь. Провожу хорошие дни тренировок, и, когда вернусь, я во всем разберусь.

Есть такая возможность (играть за "Динамо" — прим.). Сейчас еще нет ничего определенного. Давайте посмотрим, что произойдет», — приводит слова 23-летнего футболиста журналист Фабио Алейшо.

Ранее сообщалось, что «Гремио» готов продать Бительо за 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Бительо провел за «Гремил» 42 матча, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.