начнут матч в 16:00 в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2024, 10.09.2023.

Последний матч между собой: Северная Ирландия — Казахстан 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Казахстан» — «Северная Ирландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.72 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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