Казахстан
Сборная Казахстана занимает четвертое место в группе, набрав в пяти матчах девять очков.
Но при этом у казахов по-прежнему остаются неплохие шансы на выход в финальную часть турнира — отставание от финнов, которые возглавляют группу, составляет лишь три очка.
Коэффициенты матча Казахстан — Северная Ирландия
В четверг Казахстан потерпел домашнее поражение от Финляндии со счетом 0:1.
Зато перед этим у команды Магомеда Адиева было три победы подряд — над Данией, Сан-Марино и Северной Ирландией.
Казахстан выиграл шесть из десяти предыдущих матчей на своем поле, в остальных случаях были поражения.
Северная Ирландия
Сборная Северной Ирландии тем временем находится на пятой строчке в группе, набрав в пяти турах лишь три очка.
Серия поражений североирландцев составляет уже четыре матча. Пока что они смогли обыграть только команду Сан-Марино.
Финнам, датчанам и казахам команда Майкла О’Нила уступила со счетом 0:1, а в от Словении пропустила четыре мяча (2:4).
Северная Ирландия проиграла четыре из пяти предыдущих матчей на выезде, при этом пропустив 11 мячей. Исключением на этом отрезке стала лишь встреча с Сан-Марино.
Прогноз и ставка
На Казахстан в этом матче можно поставить за 2.72, ничью букмекеры предлагают за 3.12, а победу Северной Ирландии — за 2.75.
Североирландцы слабо проводят текущий отбор, тогда как Казахстан впервые по-настоящему участвует в борьбе за место в финальной части крупного турнира.
Победа в предстоящем матче существенно повысит шансы хозяев на выход из группы.
Ставка — победа Казахстана за 2.72.