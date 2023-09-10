Сборная Казахстана сыграет на своем поле против команды Северной Ирландии в рамках отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 16:00 мск. Казахстан — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Казахстан

Сборная Казахстана занимает четвертое место в группе, набрав в пяти матчах девять очков.

Но при этом у казахов по-прежнему остаются неплохие шансы на выход в финальную часть турнира — отставание от финнов, которые возглавляют группу, составляет лишь три очка.

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В четверг Казахстан потерпел домашнее поражение от Финляндии со счетом 0:1.

Зато перед этим у команды Магомеда Адиева было три победы подряд — над Данией, Сан-Марино и Северной Ирландией.

Казахстан выиграл шесть из десяти предыдущих матчей на своем поле, в остальных случаях были поражения.

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии тем временем находится на пятой строчке в группе, набрав в пяти турах лишь три очка.

Серия поражений североирландцев составляет уже четыре матча. Пока что они смогли обыграть только команду Сан-Марино.

Финнам, датчанам и казахам команда Майкла О’Нила уступила со счетом 0:1, а в от Словении пропустила четыре мяча (2:4).

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Северная Ирландия проиграла четыре из пяти предыдущих матчей на выезде, при этом пропустив 11 мячей. Исключением на этом отрезке стала лишь встреча с Сан-Марино.

Прогноз и ставка

На Казахстан в этом матче можно поставить за 2.72, ничью букмекеры предлагают за 3.12, а победу Северной Ирландии — за 2.75.

Североирландцы слабо проводят текущий отбор, тогда как Казахстан впервые по-настоящему участвует в борьбе за место в финальной части крупного турнира.

Победа в предстоящем матче существенно повысит шансы хозяев на выход из группы.

Ставка — победа Казахстана за 2.72.