Сегодня в 19:00 по московскому времени в польском городе Вроцлав сборная Украины сыграет против сборной Англии в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года. За ходом матча 5-го тура группы C приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Украина

Сборная Украины сыграла в отборе 3 матча, в которых одержала 2 победы и потерпела одно поражение. Сейчас коллектив Сергея Реброва занимает второе место в таблице и отстает от Англии на 6 очков, но при этом имеет один матч в запасе.

Украинцы открывали для себя отбор на Евро матчем с англичанами на выезде. Встреча в Лондоне завершилась поражением со счетом 0:2.

Во втором туре «жёлто-синие» одержали волевую победу на выезде над сборной Северной Македонии (3:2). Украинцы к перерыву проигрывали со счетом 0:2, но смогли во втором тайме перевернуть матч и забить три гола.

Встречу 3-го тура против сборной Мальты подопечные Сергея Реброва проводили в Словакии. «Жёлто-синие» одержали минимальную победу за счет забитого пенальти на 72-й минуте, отличился Цыганков.

Англия

Сборная Англии лидирует в группе C, одержав все 4 победы на старте турнира. За этот период подопечные Саутгейта забили 15 голов, пропустив при этом лишь однажды.

В первом туре сборная Англии одержала победу на выезде над действующими чемпионами Европы — итальянцами (2:1). Далее с сухим счетом была обыграна Украина (2:0), а затем англичане разгромили в гостях сборную Мальты (4:0).

В 4-м туре коллектив Гарета Саутгейта не оставил шансов сборной Северной Македонии. Англичане забили в ворота соперника 7 безответных мячей и оформили четвертую победу подряд в отборочном цикле (7:0).

Личные встречи

Матч первого тура завершился победой англичан со счетом 2:0. Всего в 9-ти очных матчах на счету сборной Англии 6 побед, украинцы выиграли одну встречу и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Украина — Англия с коэффициентом 2.35.