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    Сборная Англии обыграет Украину с разгромным счетом?

    Украина — Англия. Ставка (к. 2.35) и прогноз на отборочный турнир Евро-2024 9 сентября 2023 года

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    Джуд Беллингем
    Сборная Англии сыграет против команды Украины в рамках квалификации Евро-2024. Матч пройдет на нейтральном поле в польском Вроцлаве, начало — в 19:00 мск Украина — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C 09 Сентября 2023 года
    Украина
  • Киев
    •  Украина 19:00 Англия Англия
  • Лондон
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    Украина

    Сборная Украины занимает второе место в группе после трех сыгранных матчей, в которых набрала шесть очков.

    Украинцы начали отбор с гостевого поражения от Англии со счетом 0:2. Главным разочарованием стал не результат, а содержание игры украинской сборной.

    Коэффициенты матча Украина — Англия

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    В июне команда Сергея Реброва одержала две победы — над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0).

    Примечательно, что Украина проигрывала на поле македонцев со счетом 0:2, но после перерыва совершила камбэк, забив три мяча.

    Также стоит отметить, что в июне сборная Украины провела товарищеский матч с Германией, который завершился вничью — 3:3.

    Сборная Украины потерпела лишь два поражения в десяти последних матчах.

    Англия

    Сборная Англии тем временем возглавляет свою группу, набрав в четырех матчах 12 очков.

    В принципе, здесь уже понятно, что у англичан вряд ли возникнут проблемы в этой квалификации.

    В марте, перед победой над Украиной, звезды английской Премьер-лиги выиграли на выезде у сборной Италии (2:1).

    В июне команда Гарета Саутгейта одержала разгромные победы над Мальтой (4:0) и Северной Македонией (7:0).

    Все прогнозы на Евро-2024

    В предстоящих матчах из-за травм не сыграют Трент Александер-Арнолд и Джек Грилиш.

    Кроме того, Саутгейт решил не вызывать вингера «Челси» Рахима Стерлинга. Но и без них у Англии, как обычно, мощный состав. Для очередной победы вполне может хватить усилий Гарри Кейна и Джуда Беллингема.

    Прогноз и ставка

    На Украину в этом матче можно поставить за 9.40, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу Англии — за 1.45.

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    Украина добились отличных результатов в начале лета, но по игре — абсолютно ничего выдающегося.

    Также надо учитывать, что лидеры украинской сборной, как обычно, не в лучшей форме.

    Это касается, в первую очередь, Александра Зинченко, Михаила Мудрика и Руслана Малиновского.

    В общем, вряд ли у Англии будут серьезные проблемы в предстоящем матче.

    Ставка — победа сборной Англии с форой (-1,5) за 2.35.

    Также можно рассмотреть ставку на голы Англии в обоих таймах за 2.22.

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    Украина — Англия: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 09.09.2023. Прогнозы на футбол. Сборная Англии обыграет Украину с разгромным счетом?
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