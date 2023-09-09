Сборная Англии сыграет против команды Украины в рамках квалификации Евро-2024. Матч пройдет на нейтральном поле в польском Вроцлаве, начало — в 19:00 мск Украина — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Украина

Сборная Украины занимает второе место в группе после трех сыгранных матчей, в которых набрала шесть очков.

Украинцы начали отбор с гостевого поражения от Англии со счетом 0:2. Главным разочарованием стал не результат, а содержание игры украинской сборной.

Коэффициенты матча Украина — Англия 1X2Новым игрокам 9.004.701.40Бонус$9500

В июне команда Сергея Реброва одержала две победы — над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0).

Примечательно, что Украина проигрывала на поле македонцев со счетом 0:2, но после перерыва совершила камбэк, забив три мяча.

Также стоит отметить, что в июне сборная Украины провела товарищеский матч с Германией, который завершился вничью — 3:3.

Сборная Украины потерпела лишь два поражения в десяти последних матчах.

Англия

Сборная Англии тем временем возглавляет свою группу, набрав в четырех матчах 12 очков.

В принципе, здесь уже понятно, что у англичан вряд ли возникнут проблемы в этой квалификации.

В марте, перед победой над Украиной, звезды английской Премьер-лиги выиграли на выезде у сборной Италии (2:1).

В июне команда Гарета Саутгейта одержала разгромные победы над Мальтой (4:0) и Северной Македонией (7:0).

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В предстоящих матчах из-за травм не сыграют Трент Александер-Арнолд и Джек Грилиш.

Кроме того, Саутгейт решил не вызывать вингера «Челси» Рахима Стерлинга. Но и без них у Англии, как обычно, мощный состав. Для очередной победы вполне может хватить усилий Гарри Кейна и Джуда Беллингема.

Прогноз и ставка

На Украину в этом матче можно поставить за 9.40, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу Англии — за 1.45.

Украина добились отличных результатов в начале лета, но по игре — абсолютно ничего выдающегося.

Также надо учитывать, что лидеры украинской сборной, как обычно, не в лучшей форме.

Это касается, в первую очередь, Александра Зинченко, Михаила Мудрика и Руслана Малиновского.

В общем, вряд ли у Англии будут серьезные проблемы в предстоящем матче.

Ставка — победа сборной Англии с форой (-1,5) за 2.35.

Также можно рассмотреть ставку на голы Англии в обоих таймах за 2.22.