«Нант» — «Монако»: счет матча 3:3, обзор голов

Александр Головин Фото: globallookpress.com
На голы Мостафы Мохамеда, который оформил дубль, и Жан-Шарля Кастеллето гости ответили точными ударами Такуми Минамино, Виссама Бен Йеддера и Майрона Боаду.
Футбол. Франция. Лига 1
Нант — Монако 3:3
Голы: 1:0 Мостафа Мохамед (пенальти) (5'), 2:0 Жан-Шарль Кастеллетто (15'), 2:1 Такуми Минамино (27'), 3:1 Мостафа Мохамед (48'), 3:2 Виссам Бен-Йеддер (59'), 3:3 Мирон Боадю (85') Нант: Реми Дескамп, Ронаэль Пьер-Габриэль, Николя Паллуа, Жан-Шарль Кастеллетто, Маркус Коко, Педро Чиривелья, Дуглас, Кентен Мерлен (Флоран Молле, 81'), Моузес Саймон (Игнатиус Кнеп Ганаго, 69'), Кадер Бамба (Самуэль Мутуссами, 60'), Мостафа Мохамед (Жауэн Аджам, 81') Монако: Виссам Бен-Йеддер, Александр Головин, Такуми Минамино, Каю Энрике, Мохамед Камара, Юссуф Фофана, Вандерсон (Крепин Дьятта, 74'), Сунгуту Магасса (Мирон Боадю, 85'), Денис Закария, Уилфрид Синго, Филипп Кён Предупреждения: Жан-Шарль Кастеллетто (7'), Уилфрид Синго (9'), Александр Головин (54'), Самуэль Мутуссами (65')
«Монако» набрал 7 очков и продолжает лидировать в лиге 1. «Нант» с 1 баллом идет на 15-й строчке в турнирной таблице.