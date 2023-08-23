ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ДавилаДавила-забивала. ЦСКА получил долгожданное усиление
  • 08:36
    • Ла Лига еще не зарегистрировала трансфер Захаряна
    Все новости спорта

    Быстров считает, что Ярошик успел только разобрать «Оренбург»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Оренбург
    Бывший футболист Владимир Быстров высказался о работе чешского тренера Иржи Ярошика в «Оренбурге».

    Иржи Ярошик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иржи Ярошик

    «Ярошик успел только разобрать "Оренбург", потому что команда абсолютно не похожа на себя — не та, какой мы привыкли её видеть по крайней мере в домашних матчах. И дома "Оренбург" проигрывал, и в Кубке России, и вратари "привозили", т.е. с Ярошиком получился весь комплект. Не знаю, его это вина или нет.

    Может быть, Ярошику опыта не хватило. Каждый тренер индивидуален, и вроде команда одна, а требования разные. У Лички отношения с коллективом были одни, а Ярошик, может быть, не сумел разобраться, на кого должен сделать ставку, кто будет за него биться, кто за него пойдёт вперёд. За этот короткий период времени ему это даже близко не удалось», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

    Напомним, 22 августа стало известно об уходе Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга» и назначении на эту должность испанского специалиста Давида Деограсию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Брага» остановить «Панатинаикос»?
  • «Брага» — «Панатинаикос». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Астон Вилла» столкнется с проблемами?
  • «Хиберниан» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Смогут ли «Мольде» и «Галатасарай» выявить сильнейшего?
  • «Мольде» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брага — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хиберниан — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Мольде — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Лудогорец — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Норшелланн — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.72
  • Прогноз на матч Астана — Партизани
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры