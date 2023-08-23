Быстров считает, что Ярошик успел только разобрать «Оренбург»

Бывший футболиствысказался о работе чешского тренерав «Оренбурге».

«Ярошик успел только разобрать "Оренбург", потому что команда абсолютно не похожа на себя — не та, какой мы привыкли её видеть по крайней мере в домашних матчах. И дома "Оренбург" проигрывал, и в Кубке России, и вратари "привозили", т.е. с Ярошиком получился весь комплект. Не знаю, его это вина или нет.

Может быть, Ярошику опыта не хватило. Каждый тренер индивидуален, и вроде команда одна, а требования разные. У Лички отношения с коллективом были одни, а Ярошик, может быть, не сумел разобраться, на кого должен сделать ставку, кто будет за него биться, кто за него пойдёт вперёд. За этот короткий период времени ему это даже близко не удалось», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, 22 августа стало известно об уходе Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга» и назначении на эту должность испанского специалиста Давида Деограсию.