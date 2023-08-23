«Мольде» — «Галатасарай»: счет матча 2:3, обзор голов

Хозяева открыли счет на 8-й минуте. С угла поля Эриксен подал на линию вратарской, где выиграл верх Мартин Эллингсен и пробил головой точно в дальний нижний угол, без шансов для Муслеры.
На 25-й минуте турки отыгрались. Со штрафного пробивал по воротам Сержиу Оливейра. Мяч после рикошета от стенки изменил направление полета и закатился точно в дальний нижний угол ворот.
Спустя четыре минуты «Галатасарай» повел. Мертенс мягко забросил в штрафную соперника на ход Мауро Икарди, который оторвался от защитника и с лету пробил точно в ближний верхний угол, отправив сферу между рук голкиперу.
На 56-й минуте норвежский клуб сравнял счет. Кнутсон подключился к атаке своей команды по правому флангу и тут же подал на дальнюю штангу, где с лету в касание пробил точно под перекладину Хёуген.
А в компенсированное время Икарди зацепился за мяч перед чужой штрафной, ушел от защитника и выскочил один на один с голкипером, но не стал бить, а отдал поперек на Мидтше, который забивал уже в пустые ворота.
Ответная встреча пройдет 29 августа в Стамбуле.