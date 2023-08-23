«Мольде» — «Галатасарай»: счет матча 2:3, обзор голов

Норвежскийпотерпел домашнее поражение от(2:3) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Хозяева открыли счет на 8-й минуте. С угла поля Эриксен подал на линию вратарской, где выиграл верх Мартин Эллингсен и пробил головой точно в дальний нижний угол, без шансов для Муслеры.

На 25-й минуте турки отыгрались. Со штрафного пробивал по воротам Сержиу Оливейра. Мяч после рикошета от стенки изменил направление полета и закатился точно в дальний нижний угол ворот.

Спустя четыре минуты «Галатасарай» повел. Мертенс мягко забросил в штрафную соперника на ход Мауро Икарди, который оторвался от защитника и с лету пробил точно в ближний верхний угол, отправив сферу между рук голкиперу.

На 56-й минуте норвежский клуб сравнял счет. Кнутсон подключился к атаке своей команды по правому флангу и тут же подал на дальнюю штангу, где с лету в касание пробил точно под перекладину Хёуген.

А в компенсированное время Икарди зацепился за мяч перед чужой штрафной, ушел от защитника и выскочил один на один с голкипером, но не стал бить, а отдал поперек на Мидтше, который забивал уже в пустые ворота.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Мольде — Галатасарай 2:3 Голы: 1:0 Мартин Эллингсен (8'), 1:1 Сержиу Оливейра (25'), 1:2 Мауро Икарди (29'), 2:2 Эйрик Хёуган (56'), 2:3 Фредрик Мидтше (90 + 3') Мольде: Якоб Карлстрём, Эйрик Хёуган, Мартин Бьорнбак, Мартин Эллингсен, Эрлинг Кнутсон, Кристиан Эриксен (Маркус Коса, 69'), Sivert Mannsverk, Эмиль Брейвик, Kristoffer Haugen, Ола Брюнхильдсен, Магнус Вольф Эйкрем (Eric Kitolano, 78') Галатасарай: Мауро Икарди, Керем Актюркоглу (Барыш Йылмаз, 70'), Дрис Мертенс (Керем Демирбай, 58'), Yunus Akgun (Тете, 82'), Сержиу Оливейра (Кан Айхан, 70'), Беркан Кутлу (Фредрик Мидтше, 82'), Анхелиньо, Абдулкерим Бардакчи, Виктор Нельссон, Саша Боэ, Фернандо Муслера Предупреждения: Sivert Mannsverk (39'), Эйрик Хёуган (80'), Анхелиньо (85'), Эмиль Брейвик (86')

Ответная встреча пройдет 29 августа в Стамбуле.