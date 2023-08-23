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    «Спартак» Трнава и «Днепр 1» сыграли вничью в квалификации ЛК

    «Спартак» Трнава — «Днепр 1»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Спартак» Трнава сыграл вничью с «Днепром-1» в 1-м матче финала квалификации Лиги конференций.

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    Уже на 5-й минуте встречи игрок украинской команды Эдуард Сарапий получил прямую красную карточку.

    Первый гол забили хозяева забили на 55-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Спартака» Келвин Офори.

    На 67-й минуте встречи арбитр поставил пенальти в ворота хозяев. Уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок.

    На 89-й минуте уже второй игрок гостей получил красную карточку. На 89-й минуте Игорь Когут покинул поле, оставив украинскую команду вдевятером. Итоговый результат — 1:1.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Спартак Трнава — Днепр-1 1:1
    Голы: 1:0 Келвин Офори (55'), 1:1 Александр Пихаленок (пенальти) (67') Спартак Трнава: Dominik Takac, Kristian Kostrna, Лукаш Штетина, Sebastian Kosa, Martin Mikovic (Phillip Azango, 82'), Martin Bukata (Azeez Oseni, 46'), Adrian Zeljkovic (Filip Bainovic, 82'), Роман Прохазка (Samuel Stefanik, 46'), Келвин Офори, Марко Джуричин (Милан Ристовски, 46'), Эрик Даниэль Днепр-1: Алексей Гуцуляк, Сергей Горбунов (Александр Каплиенко, 59'), Александр Пихаленок (Oleh Horin, 88'), Валентин Рубчинский (Игорь Романович Когут, 59'), Богдан Леднев (Александр Филиппов, 72'), Руслан Бабенко, Василий Кравец, Эдуард Сарапий, Александр Сваток, Денис Мирошниченко, Yakiv Kinareykin Предупреждения: Эрик Даниэль (13'), Martin Bukata (45 + 6'), Александр Сваток (45 + 6'), Валентин Рубчинский (45 + 8'), Келвин Офори (53'), Azeez Oseni (58'), Игорь Романович Когут (74'), Игорь Романович Когут (89'), Yakiv Kinareykin (90 + 9') Удаление: Эдуард Сарапий (5')

    Ответная игра состоится 31 августа в Днепре (Украина).

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