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    Бекхэм прокомментировал победу «Интер Майами» в Кубке лиг: «Я не поклонник пенальти»

    Футбол MLS Интер Майами
    Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал победу клуба в Кубке лиг — ежегодном турнире, проводящемся между канадскими, мексиканскими и американскими командами.

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    В финале Кубка лиг «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» (1:1, пенальти — 10:9).

    «Сегодняшний вечер был совершенно особенным — думаю, не только для нашего клуба, но и для наших болельщиков, игроков, наших семей и всего нашего персонала, который прошел этот путь вместе с нами. Но это было нелегко.

    Сегодняшняя игра была очень сложной. "Нэшвилл" навязал невероятную борьбу. В конце они были очень близки к победе, и я поздравляю этот клуб и игроков, потому что это была очень тяжелая игра. Но сегодня был наш вечер», — приводит слова Бекхэма ESPN

    Говоря о послематчевых пенальти, экс-игрок сборной Англии пошутил о своем нереализованном 11-метровом в ворота Португалии в 1/4 финала Евро-2004.

    «Я не самый большой поклонник пенальти. Никогда не бывает легко смотреть, как матчи заканчиваются подобным образом.

    А для команд, которые не выигрывают, это трудный момент. Но каждый пенальти [»Интер Майами«] был невероятен», — сказал он.

    Для «Интер Майами», который был основан в 2018 году, это первый титул в истории клуба. На счету форварда Лионеля Месси 10 голов в 7 матчах за клуб.

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