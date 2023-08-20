Бекхэм прокомментировал победу «Интер Майами» в Кубке лиг: «Я не поклонник пенальти»

В финале Кубка лиг «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» (1:1, пенальти — 10:9).
«Сегодняшний вечер был совершенно особенным — думаю, не только для нашего клуба, но и для наших болельщиков, игроков, наших семей и всего нашего персонала, который прошел этот путь вместе с нами. Но это было нелегко.
Сегодняшняя игра была очень сложной. "Нэшвилл" навязал невероятную борьбу. В конце они были очень близки к победе, и я поздравляю этот клуб и игроков, потому что это была очень тяжелая игра. Но сегодня был наш вечер», — приводит слова Бекхэма ESPN
Говоря о послематчевых пенальти, экс-игрок сборной Англии пошутил о своем нереализованном 11-метровом в ворота Португалии в 1/4 финала Евро-2004.
«Я не самый большой поклонник пенальти. Никогда не бывает легко смотреть, как матчи заканчиваются подобным образом.
А для команд, которые не выигрывают, это трудный момент. Но каждый пенальти [»Интер Майами«] был невероятен», — сказал он.
Для «Интер Майами», который был основан в 2018 году, это первый титул в истории клуба. На счету форварда Лионеля Месси 10 голов в 7 матчах за клуб.