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    ПСЖ вновь сыграл вничью, Мбаппе забил дебютный гол в этом сезоне

    «Тулуза» — ПСЖ: счет матча 1:1, обзор голов

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    ПСЖ сыграл вничью с «Тулузой» (1:1) в матче 2-го тура Лиги 1.

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    На 62-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Тулузы». Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил одиннадцатиметровый. Это 1-й гол форварда в нынешнем сезоне.

    На 87-й минуте арбитр вновь поставил на точку, но на ней раз в ворота ПСЖ. Нападающий «Тулузы» Закария Абухляль сравнял счет в этом матче.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Тулуза — ПСЖ 1:1
    Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (пенальти) (62'), 1:1 Закария Абухляль (пенальти) (87') Тулуза: Guillaume Restes, Миккель Деслер (Уоррен Каманзи, 90'), Логан Кошта, Расмус Николайсен, Мусса Диарра, Кристиан Кассерес (Никлас Шмидт, 71'), Венсан Сьерро, Габриэль Суасо, Закария Абухляль (Mamady Bangre, 90'), Тёйс Даллинга (Yanis Begraoui, 71'), Frank Magri (Денис Генро, 57') ПСЖ: Витор Феррейра (Карлос Солер, 78'), Гонсалу Рамуш, Ли Кан Ин (Килиан Мбаппе, 51'), Фабиан Руис (Усман Дембеле, 51'), Мануэль Угарте, Уоррен Заир-Эмери, Лукас Эрнандес (Перейра Данилу, 78'), Милан Шкриньяр, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма Предупреждения: Ли Кан Ин (45 + 1'), Мануэль Угарте (81'), Джанлуиджи Доннарумма (86')

    После этого матча ПСЖ занимает 8-е место в таблице Лиги 1 с 2 очками в активе. «Тулуза» — на 3-й строчке (3 балла).

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