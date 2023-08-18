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    Смолов готов принять «суперклассное предложение по деньгам» от ближневосточного клуба

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    Нападающий «Динамо» Федор Смолов признался, что готов рассмотреть предложения от ближневосточных клубов.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Здесь же вопрос предложений. Если их нет — я все равно старше становлюсь и вероятность их поступления уменьшается. Надо быть реалистом.

    Закрыл ли я для себя эту тему? Зависит от предложений. Сейчас по мере того, что становишься старше — другие приоритеты с точки зрения рассмотрения предложений.

    Будет какое-то суперклассное предложение по деньгам из Ближнего Востока и нас с "Динамо" все устроит — возможно, рассмотрю.

    В Саудовскую Аравию, думаю, невозможно. Они таких звездных футбиков подписывают… Плюс квоты на легионеров.

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    • Мы разговаривали, но там очень закрытый рынок. Была очень хорошая аналогия: российские футболисты для них как шеф-повар из Перу или какой-нибудь африканской страны. Он может быть классным, но ты предпочтешь зарекомендованного условного француза или испанца. Реакция такая: "Российский футболист? Ну слышали, да. Он может быть неплохим, но возьмем бразильца".

    Да, на меня выходили. Герман Ткаченко общался в том числе: летал туда и разговаривал с несколькими клубами. Там непросто было, повторюсь: российский рынок вообще не изучен — знают некоторые фамилии, но [им] не очень интересно», — приводит слова Смолова Sport24.

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