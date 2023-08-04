«Тоттенхэм» заплатит 50 млн евро за защитника «Вольфсбурга»

Защитник «Вольфсбурга»близок к переходу в

Лондонский клуб заплатит за 22-летнего нидерландца 50 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Transfermarkt оценивает стоимость ван де Вена в 30 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Германии 33 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Еще одним новичком «Тоттенхэма» в ближайшие дни может стать нападающий аргентинского клуба «Росарио Сентраль» Алехо Велиз, которого ранее пытался приобрести «Краснодар».

Transfermarkt оценивает стоимость Велиза в семь миллионов евро. В текущем чемпионате Аргентины он провел 23 матча и забил 11 мячей.