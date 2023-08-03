ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хабиб Нурмагомедов5 лучших борцов в истории легкого дивизиона UFC
  • 17:37
    • «Динамо» не против расстаться с Захаряном за 12 миллионов евро плюс 3 бонусами
  • 16:38
    • Хачанов снялся с турнира в Торонто, вместо него в основной сетке выступит Карацев
  • 14:14
    • Стало известно, почему Головин не смог доиграть матч с «Арсеналом»
  • 14:01
    • «Краснодар» может подписать защитника «Вальядолида»
  • 13:49
    • «ПСЖ» предлагал «Барселоне» взять Неймара в аренду
    Все новости спорта

    Тренер «Ариса»: От идеи оставить Кокорина в команде мы не отказались

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Фиорентина Александр Кокорин
    Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что клуб не отказался от идеи сохранить в своих рядах 32‑летнего российского нападающего Александра Кокорина.

    Александр Кокорин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кокорин

    «Саша моментами выделялся, мог выдать шедевр, это знали все. У него были и не суперматчи, но Кокорин нам многое дал. Его боялись соперники, он вытягивал на себя двух‑трех защитников и создавал пространство партнерам. Умел придержать мяч, задать ритм, подсказать, — все это особенно выручало в тяжелых матчах. Саша принес много пользы, но я уже не раз говорил: без Кокорина мы играли более непредсказуемо, что и проявилось в домашнем матче против БАТЭ.

    Тем не менее, мы очень хотели его удержать. И сейчас хотим. Трансферное окно открыто до 31 августа, посмотрим, как все сложится. От идеи оставить Сашу в "Арисе" мы не отказались», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

    Прошлый сезон Кокорин провел в аренде в кипрском «Арисе», отметившись 13 голами и выиграв с командой чемпионат Кипра. Действующее соглашение 32‑летнего форварда с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2024 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» переиграть «Пари НН»?
  • «Краснодар» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Даст ли мальтийской клуб бой сопернику?
  • «Динамо» Тбилиси — «Хамрун Спартанс» . Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Да будет голепад!
  • «Тирана» — «Бешикташ». Прогноз и ставки
  • 2.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.65
  • Экспресс дня 3 августа
  • Сегодня в 21:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Динамо Тбилиси — Хамрун Спартанс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Тирана — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Арис — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Нефтчи — Железничар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Фейеноорд — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фриц — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры