Тренер «Ариса»: От идеи оставить Кокорина в команде мы не отказались

Главный тренер кипрскогозаявил, что клуб не отказался от идеи сохранить в своих рядах 32‑летнего российского нападающего

«Саша моментами выделялся, мог выдать шедевр, это знали все. У него были и не суперматчи, но Кокорин нам многое дал. Его боялись соперники, он вытягивал на себя двух‑трех защитников и создавал пространство партнерам. Умел придержать мяч, задать ритм, подсказать, — все это особенно выручало в тяжелых матчах. Саша принес много пользы, но я уже не раз говорил: без Кокорина мы играли более непредсказуемо, что и проявилось в домашнем матче против БАТЭ.

Тем не менее, мы очень хотели его удержать. И сейчас хотим. Трансферное окно открыто до 31 августа, посмотрим, как все сложится. От идеи оставить Сашу в "Арисе" мы не отказались», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

Прошлый сезон Кокорин провел в аренде в кипрском «Арисе», отметившись 13 голами и выиграв с командой чемпионат Кипра. Действующее соглашение 32‑летнего форварда с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2024 года.