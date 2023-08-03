«Актобе», «Лех» и «Погонь» вышли в следующий раунд квалификации Лиги конференций

Стали известно еще одни участники третьего раунда квалификации Лиги конференций.

«Актобе» несмотря на поражение от «Торпедо» Кутаиси (1:2), получило путевку в следующий раунд. У гостей забили Георгий Арабидзе и Иракли Бугридзе. Максим Самородов стал автором единого мяча у хозяев.

По общему счету «Актобе» выиграл 5:3. В первом поединке он одержал победу с результатом 4:1.

В другом матче раунда познанський «Лех» одолел «Кауно Жальгирис» со счетом 2:1.

Счет в составе польского клуба открыл Филип Мархвиньский. В компенсированное время матча удвоил результат Адриэль Ба Луа. Один гол у литовцев отквитал Каролис Узела.

Таким образом, «Лех» выиграл оба поединка. Общий счет противостояния составил 5:2 в пользу гостей.

«Погонь» со четом 3:2 обыграла «Линфилд». По голу в составе победителей забили Вахан Бичакчан, Эфтимис Кулурис и Линус Валквист. Две голевые передачи отдал Леонардо Кутрис.

Общий счет по сумме двух матчей составил 8:4 в пользу польского коллектива.