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    «Вест Хэм» отклонил предложения по Скамакке

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    «Вест Хэм» отклонил последние предложения «Интера» и «Ромы», которые намерены приобрести нападающего «молотобойцев» Джанлуку Скамакку, сообщает Николо Скира.

    Джанлука Скамакка
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    Джанлука Скамакка

    Миланский клуб предложил за 24-летнего игрока 20 миллионов евро плюс бонусы, но лондонцы ответили отказом. «Нерадзурри» намерены сделать еще одно предложение, повысив сумму до 25 миллионов евро.

    Отмечается, что английский клуб хочет выручить с продажи игрока 30 миллионов евро. Сам футболист уже выразил желание вернуться с Серию А.

    В сезоне-2022/23 Скамакка забил восемь голов в 27 матчах за «Вест Хэм». Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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