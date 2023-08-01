«Вест Хэм» отклонил предложения по Скамакке

«Вест Хэм» отклонил последние предложения «Интера» и «Ромы», которые намерены приобрести нападающего «молотобойцев», сообщает Николо Скира.

Миланский клуб предложил за 24-летнего игрока 20 миллионов евро плюс бонусы, но лондонцы ответили отказом. «Нерадзурри» намерены сделать еще одно предложение, повысив сумму до 25 миллионов евро.

Отмечается, что английский клуб хочет выручить с продажи игрока 30 миллионов евро. Сам футболист уже выразил желание вернуться с Серию А.

В сезоне-2022/23 Скамакка забил восемь голов в 27 матчах за «Вест Хэм». Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.