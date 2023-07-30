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    Гол Кайо принес «Краснодару» победу над «Сочи»

    «Краснодар» — «Сочи»: счет матча 2:0, обзор гола

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    В домашнем матче 2-го тура РПЛ «Краснодар» со счетом 2:0 победил «Сочи».

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    Первый гол в компенсированное время забил Кайо с передачи Эдуарда Сперцяна. Второй мяч у победителей на свой счет записал Хон Кордоба, забивший в концовке встречи.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Сочи 2:0
    Голы: 1:0 Кайо (45+1'), 2:0 Джон Кордоба (90+4') Краснодар: Матвей Сафонов, Ильзат Ахметов, Александр Черников, Кайо, Хуниор Алонсо, Сергей Петров, Сергей Волков, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Жоау Батчи, Джон Кордоба Сочи: Николай Заболотный, Тимофей Маргасов, Иван Миладинович, Ванья Дркушич, Артём Макарчук, Артур Юсупов, Вячеслав Литвинов, Кирилл Кравцов, Лука Джорджевич, Miguel, Амир Батырев Предупреждение: Джон Кордоба (90+6')

    «Быки» одержали вторую победу подряд и набрали 6 очков. Сейчас они лидируют в таблице РПЛ.

    «Сочи» после победы впервые в этом сезоне проиграл. У него 3 очка и 8-е место.

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