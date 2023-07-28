«Зальцбург» уволил Яйссле на фоне слухов о переговорах тренера с «Аль-Ахли»

объявил об увольнениис поста главного тренера.

Австрийский клуб решил прекратить сотрудничество с 35-летним немцем после того, как стало известно, что он ведет переговоры с саудовским «Аль-Ахли».

«Мы считаем, что тренер, который так занят изучением новой работы всего за два дня до начала такого важного сезона, не должен занимать этот пост», — заявил генеральный директор «Зальцбурга» Штефан Райтер.

Сообщалось, что Яйссле уже согласовал условия контракта с «Аль-Ахли».

Напомним, писали, что «Аль-Ахли» может возглавить Станислав Черчесов, но позже появилось опровержение этой информации.